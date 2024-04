Agropoli, incidente in via San Felice: ferita una donna

Paura questa mattina poco prima delle 9.30 all’incrocio tra via San Felice e via Benedetto Croce ad Agropoli. Due auto si sono scontrate, forse per un problema di precedenza. Coinvolte una Fiat 500 e un’Audi.

I soccorsi

A riportare la peggio è stata la donna alla guida della prima vettura. Per lei si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno immobilizzata prestandole le prime cure. Le condizioni non sarebbero gravi, tanto invece lo spavento per quanto avvenuto.

Indagini sulla dinamica

Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e garantire il deflusso del traffico.