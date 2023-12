L’Agropoli espugna Castel San Giorgio

Nella 16a Giornata di Campionato, l’Us Agropoli supera a domicilio il Castel San Giorgio per 1-2 e allunga a 10 la striscia di risultati utili consecutivi.

La Partita

Nella prima frazione il Castel San Giorgio parte subito aggressivo alla ricerca del vantaggio, ma i tentativi della squadra di casa si infrangono sui pali della porta difesa da Romano, l’Agropoli prova a reagire con Gaita e Corado, ma in entrambe le occasioni i tiri terminano di poco a lato.

Sul finire della prima frazione i delfini trovano il vantaggio grazie ad un azione perfetta di contropiede condotta da Onesto e finalizzata da Corado al’ 44’ per lo 0-1 che sancisce la fine della prima frazione.

Nel secondo tempo il Castel San Giorgio prova a rientrare in partita, ma l’ennesima conclusione pericolosa termina sulla traversa e il risultato non cambia. La squadra di casa trova la rete del pareggio dagli undici metri grazie a Di Giacomo che con un cucchiaio dolce supera Romano per l’1-1.

L’Agropoli prova subito la reazione d’orgoglio e con Corado va vicino alla rete del vantaggio, quando il match sembra incanalarsi sulla via del pareggio, i delfini conquistano un calcio di rigore che viene realizzato da Rimoli al 90’ per l’1-2 finale.

Termina così la partita con il risultato di 1-2, con l’Agropoli che conquista il decimo risultato utile consecutivo e inizia a vedere la zona play off sempre più vicina.