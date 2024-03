Ladri nel convento a Baronissi, rubati i soldi dei frati: “Al peggio non c’è fine”

Anche i frati nel mirino dei ladri. Tanta amarezza per il furto perpetrato, ieri sera, ai danni del convento della Santissima Trinità dei Frati Minori di Baronissi, mentre erano in corso le celebrazioni per il Venerdì Santo.

La denuncia

A denunciare quanto accaduto è stato il sindaco del comune della Valle dell’Irno Gianfranco Valiante. I ladri, approfittando delle celebrazioni pasquali, sono entrati nelle celle trafugando il denaro dei frati.

La condanna del gesto

“Esprimiamo ferma condanna per l’ignobile gesto, soprattutto per il momento in cui è avvenuto il furto. Un fatto deplorevole, che lascia davvero sgomenti. Confermiamo affettuosa vicinanza ai “nostri” Frati”, l’amaro commento del primo cittadino. Ferma condanna da parte della cittadinanza per quanto accaduto.