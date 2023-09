La Web-Factory Casa Surace svela le leggende del Vallo di Diano: 10 episodi per incuriosire le persone che percorrono la SA/RC ed indurle a fermarsi

La web-factory Casa Surace ha ultimato la serie di video promozionali del Vallo di Diano, le cui riprese sono iniziate ad aprile 2023 su incarico della Comunità montana. A partire dalle 19.30 di oggi, venerdì 29 settembre 2023, con cadenza settimanale, 10 episodi (+ uno bonus) della durata di circa 3 minuti l’uno saranno rilasciati nei canali online che registrano milioni di fan in Italia ed all’Estero.

La serie

La serie ideata propone 10 leggende locali in altrettante storie con cui promuovere la storia, l’arte, il cibo. “L’obiettivo è quello di smettere di far percepire il Vallo di Diano come un luogo di passaggio, incuriosire le persone che percorrono la SA/RC ed indurle a fermarsi” aveva dichiarato in fase di presentazione Daniele Pugliese, storico componente del gruppo di creativi originari per lo più di Sala Consilina e Napoli.

Dichiarazioni Cavallone

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione” riferisce oggi Francesco Cavallone, presidente della Comunità montana Vallo di Diano “e siamo convinti che i ragazzi di Casa Surace sapranno illustrare al meglio la cultura, le tradizioni e l’attrattività turistica dei comuni del Vallo di Diano. È questa una delle numerose azioni che stiamo realizzando nel Turismo, e ci fa particolarmente piacere riflettere che molti dei componenti della Web Factory sono proprio valdianesi”.