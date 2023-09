La Vacanza del Sorriso tra solidarietà e felicità dei bambini oncologici: conclusa la settimana di settembre nel Cilento

La Vacanza del Sorriso, con la sua sessione settimanale “Mitica” di settembre, quella svolta nel Cilento Sud, si conclude con le partenze delle famiglie, dopo una settimana vacanza trascorsa all’insegna della spensieratezza e della ricreatività, ma, anche della solidarietà e dell’ospitalità. Come sempre le strutture ricettive aderenti hanno ospitato con calore e attenzione le nostre famiglie nei loro villaggi e hotels, mentre ogni Comunità coinvolta ha accolto in modo eccellente bambini e genitori, manifestando loro calore e affetto. Il programma escursionistico, finalizzato a far scoprire ai graditi visitatori le bellezze del Cilento, è stato gradito oltre modo dalle famiglie, rimaste ammirate dal fascino di Baia Infreschi, dal Pianoro di Ciolandrea, dai borghi del Cilento, dai musei di Roccagloriosa e Marina di Camerota; ma, bambini e genitori sono stati colpiti soprattutto dalla grandiosa accoglienza di tutte le Comunità coinvolte.

L’itinerario

A partire dalla bellissima festa del benvenuto organizzata dalla generosa Comunità di Centola, per proseguire con la solidale accoglienza di Marina di Camerota, Palinuro, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro, Caselle in Pittari, Villammare, Pisciotta, per concludere con la fantastica cena dell’Arrivederci al Touring Club di Marina di Camerota. Tanti generosi sostenitori cilentani, tra operatori turistici, associazioni, pro loco, enti comunali, organizzazioni religiose, ditte e cooperative, barcaioli, autisti, pasticcieri e gelatai, singoli cittadini e centinaia di volontari, hanno manifestato una concreta e rilevante solidarietà nei confronti di questi speciali ospiti e nei confronti dell’associazione Cilento Verde Blu odv, organizzatrice della Vacanza del Sorriso. Pertanto, è doveroso manifestare gratitudine e riconoscenza a coloro che hanno reso possibile la Vacanza del Sorriso “Mitica” di settembre.

Ecco chi ha contribuito

Ringraziamo di cuore i nostri generosi operatori turistici aderenti, senza i quali nulla sarebbe stato possibile, ovvero, gli operatori di Pisciotta: Villaggio Lido Paradiso, Agriturismo Donna Carmela; gli operatori di Palinuro: Hotel Saline, Villaggio degli Ulivi, Villaggio Arco Naturale, Residence Vigna di Mare; gli operatori di Camerota: Villaggio Saturno, Villaggio Gli Anelli di Saturno, Villaggio Black Marlin, Villaggio La Pineta Club, Villaggio Cala D’Arconte, Happy Village, Villaggio delle Sirene, Villaggio da Pepè; gli operatori di Villammare: Villaggio Oliveto e Villaggio Europa Unita; e ancora, le generose e solidali Comunità di Centola, Palinuro, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro, Camerota, Caselle in Pittari, che attraverso una miriade di sostenitori hanno qualificato e reso “mitica” la Vacanza del Sorriso, a partire di solidali sindaci delle Comunità coinvolte, per finire con le centinaia di generosi sostenitori, che in varie misure e forme, hanno reso possibile la realizzazione della Vacanza del Sorriso.

L’obiettivo

“Un grazie di cuore anche alle famiglie beneficiarie della Vacanza del Sorriso di settembre, per la gradita partecipazione, così come un grazie infinito a ospedali e organizzazioni di tutta Italia che collaborano con la Vacanza del Sorriso. Assieme, tutti uniti, con l’obiettivo di far trascorre un periodo di spensieratezza e ricreatività a tante famiglie e bambini che stanno attraversando un impegnativo percorso di cura e guarigione“.