Al via la 19esima edizione della “Vacanza del Sorriso” nel Cilento: all’insegna dell’allegria e della solidarietà

La Vacanza del Sorriso di settembre è iniziata con l’arrivo delle famiglie beneficiarie nel Cilento. Provenienti da Treviso, Venezia, Genova, Perugia, Roma, Napoli, Palermo, Cosenza, Avellino, genitori, bambini e ragazzi, trascorreranno una settimana vacanza “Mitica”, all’insegna della ricreativa e della spensieratezza, tra natura e cultura, attività ludiche ed enogastronomia, nonchè, fra il calore e l’attenzione della Comunità cilentana. Pronta la festa del benvenuto alle famiglie che si svolgerà stasera a Centola e Palinuro, grazie all’abituale sostegno della generosissima Comunità. Il percorso vacanziero proseguirà domani con la gita in barca mattutina a Baia infreschi e a Capo Palinuro e con le attività ludiche del pomeriggio che si effettueranno nella meravigliosa e generosa Marina di Camerota.

Il programma

Da mercoledì le escursioni settimanali saranno solo pomeridiane, al fine di far godere agli speciali vacanzieri tranquille mattinate tra spiagge e piscine e pomeriggi e serate all’insegna della scoperta e della solidarietà. La carovana di vacanzieri sarà ospite il mercoledì a Roccagloriosa, il giovedì a San Giovanni a Piro e il venerdì a Caselle in Pittari, dove le rispettive Comunità avvolgeranno bambini e genitori in un caloroso abbraccio e mostreranno le peculiarità artistiche e di animazione dei loro meravigliosi paesi. Il sabato si ritorna a Marina di Camerota, per festeggiare l’Arrivederci alla prossima Vacanza del Sorriso.

Una vacanza all’insegna della solidarietà

“Insomma, tutti uniti, operatori turistici, culturali, sociali, enti pubblici e operatori privati, tutti assieme per manifestare una vicinanza concreta ai nostri graditi ospiti attraverso una settimana ricreativa e spensierata, al fine di contribuire ad alleggerire il loro impegnativo percorso di cura e guarigione“