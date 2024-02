La ricetta della domenica: la deliziosa torta con crema e mandorle

Quando si tratta di dolci, poche cose possono competere con la raffinatezza e il gusto avvolgente di una buona torta di mandorle e crema pasticcera. Questa squisitezza è una fusione perfetta tra la morbidezza delle mandorle finemente macinate e la cremosità avvolgente di una crema pasticcera fatta in casa. Oggi vi guideremo attraverso il processo di preparazione di questa deliziosa torta, perfetta per ogni occasione, che vi farà conquistare il palato di chiunque.

Ingredienti

Per la base

200g di mandorle finemente macinate

150g di zucchero

150g di burro fuso

3 uova

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di lievito in polvere

Una presa di sale

Per la crema

500ml di latte intero

4 tuorli d’uovo

150g di zucchero

50g di farina

1 bacca di vaniglia (o 1 cucchiaino di estratto di vaniglia)

Procedimento

Per la crema pasticcera

In un pentolino, scaldare il latte con la bacca di vaniglia (o l’estratto di vaniglia) fino a quando appare appena prima del bollore. In una ciotola, sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere la farina setacciata e mescolare bene. Versare il latte caldo gradualmente nella miscela di tuorli, mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi. Rimettere la miscela nel pentolino e cuocere a fuoco medio-basso, mescolando costantemente, finché la crema raggiunge una consistenza densa. Togliere dal fuoco, rimuovere la bacca di vaniglia se utilizzata, e lasciare raffreddare la crema.

Per l’impasto

In una ciotola, mescolare le mandorle macinate, lo zucchero, il burro fuso, le uova, l’estratto di vaniglia, il lievito in polvere e il sale. Versare il composto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti o fino a quando la base risulta dorata e ben cotta.

Una volta che la base è completamente raffreddata, versare uniformemente la crema pasticcera sulla superficie. Lasciare riposare la torta in frigorifero per almeno un’ora in modo che la crema si solidifichi leggermente. Decorare la torta con mandorle a lamelle o granella prima di servire.

Un dolce capolavoro

La torta di mandorle e crema pasticcera è un capolavoro di dolcezza e consistenza. Questa ricetta non solo vi conquisterà con il suo gusto avvolgente, ma anche con la semplicità del processo di preparazione. Perfetta per occasioni speciali o per viziarvi semplicemente, questa torta diventerà presto una delle vostre preferite. Provate questa ricetta e lasciate che il connubio di mandorle e crema pasticcera vi delizi in ogni morso.