La ricetta della domenica: la torta salata ripiena, un tripudio di gusti che si mescolano armoniosamente

Se siete alla ricerca di un piatto che unisca sapori intensi e ingredienti genuini, la torta salata con ricotta, spinaci e salumi è la scelta perfetta. Un tripudio di gusti che si mescolano armoniosamente, regalando un’esperienza culinaria unica e appagante. Perfetta per un pranzo in famiglia o per un’occasione speciale, questa torta conquisterà il palato di chiunque ami le pietanze ricche e saporite.

Ingredienti

300 g di pasta sfoglia

250 g di ricotta fresca

200 g di spinaci freschi

100 g di salumi misti (prosciutto cotto, salame, pancetta, etc.)

3 uova

100 g di parmigiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Prima di iniziare, assicuratevi di avere tutti gli ingredienti a disposizione. Lavate e tagliate gli spinaci, tritate finemente i salumi e grattugiate il parmigiano. In una padella antiaderente, fate appassire gli spinaci con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungete un pizzico di sale e pepe per insaporire. Lasciate raffreddare. Stendete la pasta sfoglia in una teglia da forno, creando uno strato uniforme. Bucherellate il fondo con una forchetta per evitare che si gonfi durante la cottura. In una ciotola, mescolate la ricotta con le uova e il parmigiano grattugiato. Aggiungete gli spinaci precedentemente cotti e i salumi tritati. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Versate il ripieno sulla base di pasta sfoglia, distribuendolo uniformemente. Ripiegate i bordi della pasta verso l’interno, creando una cornice. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti o fino a quando la superficie risulterà dorata e croccante. Una volta cotta, lasciate raffreddare la torta salata prima di tagliarla. Servitela a fette, garantendo a ognuno un mix perfetto di ricotta, spinaci e salumi.

La sinfonia di sapori

La torta salata con ricotta, spinaci e salumi è una vera e propria sinfonia di sapori. Il contrasto tra la cremosità della ricotta, la dolcezza degli spinaci e il sapore deciso dei salumi la rendono un piatto irresistibile. Semplice da preparare ma dal risultato straordinario, questa torta sarà il trionfo della vostra tavola, conquistando il palato di grandi e piccini. Buon appetito!