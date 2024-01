La ricetta della domenica: ciambella 7 vasetti al cacao

La ciambella al cacao 7 vasetti è un classico intramontabile della pasticceria casalinga italiana. Con la sua consistenza soffice e il gusto avvolgente del cacao, questa delizia è perfetta per essere gustata in ogni momento della giornata.

La particolarità di questa ricetta è che si prepara senza l’aiuto della bilancia, basta un rende la preparazione di questa ciambella un piacere accessibile a tutti.

Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme come realizzare questo dolce irresistibile che conquisterà il palato di grandi e piccini.

Ingredienti

1 vasetto di yogurt naturale

2 vasetti di zucchero

2 vasetti di farina 00

1 vasetto di olio di semi di girasole

1 vasetto di fecola di patate

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

Un pizzico di sale

Procedimento

Raccogli tutti gli ingredienti necessari per la ciambella al cacao 7 vasetti. Assicurati di avere a disposizione un vasetto vuoto che fungerà da misurino per gli altri ingredienti. In una ciotola capiente, unisci la farina setacciata, il cacao amaro in polvere, il lievito e una presa di sale. Mescola bene gli ingredienti secchi per garantire una distribuzione uniforme del lievito e del cacao. In un’altra ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungi l’olio di semi di girasole e lo yogurt, mescolando con cura fino a ottenere una consistenza omogenea. Gradualmente, aggiungi gli ingredienti secchi al composto liquido. Mescola con cura per evitare la formazione di grumi. La consistenza della tua preparazione dovrebbe risultare morbida e liscia. Imburrare e infarinare uno stampo per ciambella e versarvi il composto ottenuto. Inforna in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, o fino a quando uno stuzzicadenti inserito al centro esce pulito. Lascia raffreddare la ciambella al cacao prima di estrarla dallo stampo. Puoi completare la tua creazione con una spolverata di zucchero a velo o una glassa al cioccolato. Taglia a fette e goditi ogni morso di questa deliziosa ciambella.

Curiosità

La ciambella al cacao 7 vasetti è un tripudio di sapori avvolgenti che conquisteranno il tuo palato. Con una preparazione così semplice e ingredienti facilmente reperibili, questo dolce è perfetto per ogni occasione, dal brunch in famiglia alla merenda con gli amici. Mettiti all’opera e delizia i tuoi cari con questa prelibatezza che unisce la tradizione della pasticceria italiana a un gusto irresistibile. Buon divertimento in cucina e buon appetito!