La ricetta della domenica: Cinnamon rolls, le famose girelle alla cannella

Il freddo di gennaio è sempre più pungente e con esso arriva la voglia di accogliere il calore e il comfort dei dolci avvolgenti. In questa stagione di colori e profumi unici, non c’è niente di meglio che deliziarsi con i “Cinnamon Rolls” le famose girelle alla cannella.

Questo dolce irresistibile, che inonda la casa di un profumo avvolgente, è perfetto per le giornate uggiose e le serate accoglienti. Scopriamo insieme come preparare questi deliziosi dolci che faranno felici grandi e piccini.

Ingredienti

Per l’impasto

500 g di farina 00

250 ml di latte tiepido

75 g di zucchero

75 g di burro fuso

1 uovo

1 bustina di lievito di birra secco

Per il ripieno

100 g di burro ammorbidito

150 g di zucchero di canna

2 cucchiai di cannella in polvere

Per la glassa

150 g di zucchero a velo

2 cucchiai di latte

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

Procedimento

Inizia preparando l’impasto. Sciogli il lievito nel latte tiepido e lascialo riposare per qualche minuto finché non inizia a schiumare. In una ciotola capiente, unisci la farina, lo zucchero, il burro fuso, l’uovo e il lievito attivato. Mescola bene fino a ottenere un impasto omogeneo. Trasferisci l’impasto su una superficie infarinata e lavoralo per alcuni minuti fino a quando diventa liscio ed elastico. Forma una palla e lasciala riposare coperta da un canovaccio umido per circa un’ora o fino al raddoppio del volume. Stendi l’impasto in una sfoglia rettangolare e spalmaci sopra il burro ammorbidito. Distribuisci uniformemente lo zucchero di canna e la cannella. Arrotola l’impasto dalla parte più lunga, formando un cilindro. Taglia il cilindro in fette di circa 2 cm. Disponi le fette su una teglia foderata con carta da forno, lasciando spazio tra di loro per l’espansione. Lascia lievitare per altri 30-45 minuti. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti o fino a quando sono dorati. Nel frattempo, prepara la glassa mescolando lo zucchero a velo, il latte e l’estratto di vaniglia. Una volta cotti, sforna i cinnamon rolls e lasciali intiepidire leggermente prima di spalmare la glassa sopra.

I Benefici della Cannella

Oltre al suo irresistibile aroma, la cannella offre numerosi benefici per la salute. Ricca di antiossidanti, ha proprietà anti-infiammatorie e può contribuire a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, la cannella è nota per migliorare la circolazione sanguigna e sostenere il sistema immunitario. Quindi, godere di questi cinnamon rolls non solo delizierà il palato ma apporterà anche un tocco di benessere al tuo giorno.

Concludiamo così il viaggio attraverso la preparazione di queste deliziose girelle alla cannella, un dolce che conquista cuori con la sua dolcezza avvolgente. Preparale e lasciati avvolgere da un’esplosione di sapori che renderanno le tue giornate ancora più speciali. Buon appetito!