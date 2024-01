La ricetta della domenica: la deliziosa crostata con amaretti

Nel vasto mondo della pasticceria, poche cose sono in grado di regalare un piacere così intenso come una crostata preparata con cura e passione. In questo articolo, vi sveleremo il segreto per creare una crostata irresistibile, arricchita dal caratteristico gusto degli amaretti. Questo dolce tradizionale italiano è una vera e propria delizia per il palato, con il suo mix di croccantezza e dolcezza che conquista ogni boccone.

Ingredienti

Per la Pasta Frolla

250g di farina 00

125g di burro freddo a cubetti

100g di zucchero a velo

1 uovo intero

Un pizzico di sale

Per il Ripieno

200g di amaretti

300g di marmellata (a piacere, fragole o albicocche sono ottime scelte)

Procedimento:

Preparazione

In una ciotola capiente, setacciate la farina e unite il burro freddo a cubetti. Con le mani, iniziate a lavorare gli ingredienti fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungete lo zucchero a velo, l’uovo e il pizzico di sale. Continuate a impastare fino a formare un panetto omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e fatelo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, stendete la pasta frolla su una superficie infarinata, ottenendo uno spessore di circa mezzo centimetro. Rivestite uno stampo per crostata precedentemente imburrato con la pasta frolla, facendo attenzione a coprire anche i bordi. Bucherellate il fondo con una forchetta. Sbriciolate gli amaretti e distribuiteli uniformemente sulla base della crostata. Successivamente, aggiungete la marmellata scelta, creando uno strato omogeneo. Preriscaldate il forno a 180°C e cuocete la crostata per circa 25-30 minuti, fino a quando la pasta frolla sarà dorata. Lasciate raffreddare prima di tagliare a fette e servire.

Curiosità sugli amaretti

Gli amaretti, piccoli biscotti secchi e croccanti, sono una specialità italiana con una storia affascinante. La loro origine risale al XIV secolo e si dice che abbiano avuto origine nel monastero di San Bernardino da Siena. Il termine “amaretti” deriva dal fatto che gli ingredienti principali, mandorle dolci e amare, uniti con zucchero, conferiscono loro un caratteristico sapore agrodolce. Questi dolcetti hanno attraversato i secoli, diventando una delizia amata in tutto il mondo e un ingrediente perfetto per arricchire la nostra crostata.

Concludiamo con l’invito a provare questa squisita crostata con amaretti, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione che conquisterà sicuramente i vostri sensi. Buon appetito!