La ricetta della domenica: il panettone goloso con le noci, un dolce festivo dall’aroma inconfondibile

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la tavola si riempie di sapori unici e tradizioni culinarie che rendono speciale ogni momento condiviso in famiglia. Tra le delizie più amate, il panettone assume un ruolo di primo piano, ma come rendere questa dolce tradizione ancora più memorabile? La risposta sta nel Panettone di Noci con Crema di Noci, una variante che conquisterà il palato di chiunque ami sperimentare nuovi sapori durante le festività.

Ingredienti

Per il Panettone:

500g di farina

150g di zucchero

200g di burro

4 uova

200ml di latte

200g di noci tritate

1 bustina di lievito di birra

Scorza grattugiata di un’arancia

Un pizzico di sale

Per la Crema di Noci:

200g di noci

100g di zucchero a velo

150ml di panna fresca

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Procedimento

Sciogliere il lievito di birra in poco latte tiepido e lasciarlo riposare per 10 minuti. In una ciotola capiente, setacciare la farina e unirvi lo zucchero, il burro morbido, le uova, il lievito attivato, la scorza d’arancia grattugiata, le noci tritate e il latte. Impastare energicamente fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferire l’impasto in uno stampo per panettone e lasciar lievitare coperto da un panno per almeno 3 ore. Infornare a 180°C per circa 40-45 minuti, fino a quando il panettone risulta dorato. Frullare le noci con lo zucchero a velo fino a ottenere una polvere fine. Aggiungere la panna fresca e l’estratto di vaniglia. Continuare a frullare fino a ottenere una crema vellutata. Una volta raffreddato, tagliare il panettone a fette orizzontali. Spalmare uno strato generoso di crema di noci tra uno strato e l’altro. Ricomporre il panettone e spalmare la crema anche sulla superficie.

Conservazione

Conservare il panettone di noci con crema di noci in un luogo fresco e asciutto. È consigliabile avvolgerlo in carta stagnola per preservarne la freschezza.

Come servire il dolce

Il panettone di noci con crema di noci si presta perfettamente come dolce da gustare durante le feste.

Servirlo a fette, magari accompagnato da una tazza di caffè o un bicchiere di spumante, per un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Questo Panettone di Noci con Crema di Noci diventerà presto una presenza fissa sulle tavole natalizie, portando con sé l’aroma avvolgente delle noci e la dolcezza irresistibile della crema. Una delizia per il palato che renderà il vostro Natale ancora più speciale e gustoso. Buon appetito!