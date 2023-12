La ricetta della domenica: biscotti alla cannella a forma di omino pan di zenzero

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, non c’è niente di più accogliente e delizioso dei biscotti alla cannella a forma di omino pan di zenzero. Questa ricetta tradizionale porta con sé il profumo avvolgente della cannella e la dolcezza tipica dei dolci natalizi. Perfetti da condividere con amici e familiari durante le fredde serate invernali, questi biscotti aggiungeranno un tocco di magia alle vostre celebrazioni. Scopriamo insieme come prepararli!

Ingredienti

250g di farina

1 cucchiaino di cannella in polvere

1/2 cucchiaino di zenzero in polvere

1/4 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/4 cucchiaino di sale

100g di burro a temperatura ambiente

100g di zucchero di canna

1 uovo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Glassa reale colorata per decorare

Procedimento

Riscaldate il forno a 180°C e foderate una teglia con carta da forno. In una ciotola, setacciate insieme la farina, la cannella, lo zenzero, i chiodi di garofano, il bicarbonato di sodio e il sale. Mescolate bene e tenete da parte. In un’altra ciotola, lavorate il burro e lo zucchero di canna fino a ottenere una crema soffice. Aggiungete l’uovo e l’estratto di vaniglia, continuando a mescolare. Aggiungete gradualmente gli ingredienti secchi al composto di burro e zucchero, mescolando bene fino a formare un impasto omogeneo. Dividete l’impasto in piccole porzioni e formate delle palline. Stendete ciascuna pallina con un mattarello su una superficie infarinata, ottenendo uno spessore di circa 5 mm. Usate una sagoma adatta per creare gli omini pan di zenzero. Disponete gli omini sulla teglia preparata e cuoceteli in forno preriscaldato per circa 10-12 minuti, o finché i bordi iniziano a dorarsi leggermente. Una volta raffreddati, decorate gli omini pan di zenzero con la glassa reale colorata, creando i dettagli caratteristici come gli occhi, i bottoni e i sorrisi.

Un’attività divertente da fare in famiglia

I biscotti alla cannella a forma di omino pan di zenzero sono non solo deliziosi, ma anche un’attività divertente da realizzare con la famiglia durante le festività. L’aroma avvolgente della cannella e la dolcezza di questi biscotti li rendono perfetti per accompagnare un caldo tè o caffè nelle fredde serate invernali. Invita l’atmosfera natalizia nella tua cucina preparando questi deliziosi biscotti che faranno la gioia di grandi e piccini. Buon Natale e buona degustazione!