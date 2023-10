La ricetta: crostata alla zucca. Una ricetta golosa con un ortaggio autunnale dalle proprietà benefiche

L’autunno porta con sé una miriade di colori caldi, foglie cadenti e gusti deliziosi, tra cui la zucca. Questo ortaggio arancione è un simbolo dell’autunno e può essere trasformato in una crostata che fa venire l’acquolina in bocca. Ma la zucca non è solo deliziosa; è anche piena di proprietà benefiche per la salute. In questo articolo, esploreremo una ricetta gustosa per una crostata alla zucca e scopriremo le ragioni per cui dovremmo includere questo ortaggio nell’alimentazione autunnale.

Ecco la ricetta della Crostata alla Zucca

Ingredienti per la base:

500 gr. di farina 00

4 tuorli

200 gr. di burro

200 gr. di zucchero

sale fino q.b.

Ingredienti per la crema

800 gr. di zucca già pulita

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

1/4 cucchiaino di noce moscata

1/4 cucchiaino di zenzero in polvere

1/4 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere

2 uova

180 ml di panna fresca

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Procedimento

Inizia mescolando la farina, lo zucchero a velo e il pizzico di sale in una ciotola. Aggiungi il burro freddo a cubetti alla ciotola con la farina e usa un taglia-pasta o le dita per “sabbiare” gli ingredienti. Lavora velocemente per evitare che il burro si sciolga. Continua finché il composto non assomiglia a briciole di pane. Aggiungi l’uovo all’impasto. Se lo desideri, puoi anche aggiungere la scorza di limone grattugiata per un tocco di aroma. Lavora l’impasto rapidamente fino a formare una palla compatta. Non lavorare troppo l’impasto, altrimenti la pasta frolla potrebbe diventare dura. Avvolgi l’impasto in pellicola trasparente e mettilo in frigorifero per almeno 30 minuti. Questo passaggio è importante per far riposare l’impasto e rendere più facile la stesura. Una volta raffreddata, stendi la pasta frolla su una superficie infarinata con un mattarello. Assicurati di stenderla abbastanza grande da coprire la tua teglia per la crostata. Trasferisci delicatamente la pasta frolla nella teglia e adattala ai bordi. Ora la tua base per la crostata è pronta per essere riempita con il composto di zucca.

Cuoci la zucca fino a che diventa un purea. In una ciotola, mescola il purea di zucca con lo zucchero, le spezie (cannella, noce moscata, zenzero, chiodi di garofano) e il sale. Aggiungi le uova e mescola bene. Incorpora la panna fresca e l’estratto di vaniglia, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo . Stendi la crosta per crostata in una teglia e versa il composto sopra di essa. Cuoci in forno per circa 45-50 minuti o fino a quando la crostata sia dorata e il ripieno sia compatto. Lascia raffreddare prima di tagliare a fette e servire. Puoi aggiungere una spolverata di zucchero a velo o panna montata per una presentazione extra deliziosa.

Le proprietà benefiche della zucca

Ecco le numerose proprietà benefiche che questo ortaggio offre: