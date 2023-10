Ricetta: ecco la deliziosa torta di castagne, una prelibatezza autunnale

Con l’arrivo dell’autunno, le foglie cadono, l’aria si fa più fresca e il profumo delle castagne arrosto si diffonde per le strade. Questa stagione è amata da molti per le sue prelibatezze autunnali e tra queste, la torta di castagne è una vera e propria delizia.

Preparatela per la vostra famiglia e gli amici e condividete la bellezza e il gusto della stagione.

Ecco come preparare questa squisita torta di castagne

Ingredienti:

300 g di farina di castagne

100 g di farina 00

200 g di zucchero di canna

200 g di burro

4 uova

1 bustina di lievito in polvere

200 ml di latte

Scorza grattugiata di un limone

1 pizzico di sale

Procedimento:

Iniziate preriscaldando il forno a 180°C e imburrando una teglia per torte a cerchio basso. In una ciotola grande, setacciate la farina di castagne, la farina 00, e il lievito in polvere. Aggiungete il sale e mescolate bene. In un’altra ciotola, sbattete il burro ammorbidito con lo zucchero di canna fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungete le uova una alla volta, assicurandovi che siano ben incorporate tra un’aggiunta e l’altra. Aggiungete la scorza grattugiata di limone e mescolate nuovamente. Aggiungete metà della miscela di farina alle uova e mescolate bene. Poi, aggiungete metà del latte e mescolate fino a ottenere una consistenza omogenea. Ripetete il processo con il rimanente della farina e del latte. Versate il composto nella teglia preparata e livellate la superficie. Cuocete la torta nel forno preriscaldato per circa 40-45 minuti, o fino a quando uno stuzzicadenti inserito nel centro ne esce pulito. Una volta cotta, lasciate raffreddare la torta prima di servirla.

Le proprietà nutritive delle castagne

Le castagne sono un frutto autunnale molto nutriente e versatile. Ecco alcune delle loro principali proprietà:

Ricche di Carboidrati : Le castagne sono una fonte eccellente di carboidrati complessi, che forniscono energia sostenuta.

: Le castagne sono una fonte eccellente di carboidrati complessi, che forniscono energia sostenuta. Basse in Grassi : A differenza di molti altri frutti secchi, le castagne contengono pochi grassi, rendendole una scelta sana per chi cerca di ridurre l’apporto calorico.

: A differenza di molti altri frutti secchi, le castagne contengono pochi grassi, rendendole una scelta sana per chi cerca di ridurre l’apporto calorico. Ricche di Fibre : Le castagne sono ricche di fibre alimentari, che promuovono la digestione e contribuiscono a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue.

: Le castagne sono ricche di fibre alimentari, che promuovono la digestione e contribuiscono a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue. Fonte di Vitamine e Minerali : Le castagne contengono vitamina C, vitamina B6, potassio e manganese, che svolgono ruoli cruciali nel supportare la salute del sistema immunitario, del sistema nervoso e del cuore.

: Le castagne contengono vitamina C, vitamina B6, potassio e manganese, che svolgono ruoli cruciali nel supportare la salute del sistema immunitario, del sistema nervoso e del cuore. Senza Glutine : La farina di castagne è naturalmente priva di glutine, rendendola una scelta ideale per chi soffre di celiachia o sensibilità al glutine.

: La farina di castagne è naturalmente priva di glutine, rendendola una scelta ideale per chi soffre di celiachia o sensibilità al glutine. Antiossidanti: Le castagne contengono antiossidanti, come i polifenoli, che possono contribuire a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Incorporando le castagne nella vostra dieta, sia attraverso una deliziosa torta come quella descritta, o in altri modi, potrete godere dei loro benefici nutrizionali e sperimentare il loro meraviglioso sapore autunnale.