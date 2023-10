La Polisportiva Basket Agropoli si presenta

Nell’aula consiliare Alfonso Di Filippo, la Polisportiva Basket Agropoli si è presentata per la nuova stagione sportiva. Tante le novità per i delfini, pronti ad affrontare il campionato di Serie D.

Grande entusiasmo sia per la prima squadra che del settore giovanile.

La Polisportiva Basket Agropoli ha inoltre presentato il coach che dirigerà i delfini nella prossima stagione, Antonio Barbuto, il quale si è dimostrato contento del ruolo attribuitogli ed ha subito garantito massimo impegno per riportare la squadra nelle categorie che merita.

Momenti di commozione per il ricordo di Franco Di Sergio

La parola poi è passata al patron Giulio Russo che ha ricordato in maniera commossa, la figura di Franco Di Sergio (storico direttore sportivo scomparso da qualche anno); inoltre il presidente si è dimostrato pronto per questa nuova stagione alle porte, chiamando a gran voce il pubblico agropolese a stare vicino alla squadra.

Tante le novità anche dal punto di vista dirigenziale con il ritorno di Alfonso Di Biasi che curerà il marketing della Polisportiva Basket Agropoli. Insomma tutto pronto per l’inizio della nuova avventura per i delfini.