La Polisportiva Basket Agropoli è inarrestabile

La Polisportiva Basket Agropoli supera Giugliano Basket per 59-80 e consolida il primato in classifica, portando a cinque la striscia di vittorie consecutive in questa stagione.

I delfini partono subito forte piazzando un parziale di 12 punti a 0 che mette in discesa la partita senza problemi, nei primi due quarti l’Agropoli mantiene un’ottima media dal campo e arriva a siglare addirittura 60 punti.

Il Giugliano fatica a rispondere alle avanzate delle Agropoli ed è nettamente in difficoltà, ne approfittano i delfini continuando a dominare l’incontro senza affanni.

Nella ripresa coach Barbuto fa ruotare tutti i suoi giocatori, facendo entrare tutti i ragazzi presenti nel roster, che continuano a mantenere le distanze dall’avversaria senza correre rischi.

Termina 59-80 l’incontro con la Polisportiva Basket Agropoli che si aggiudica la quinta vittoria di fila, dimostrando di essere la squadra da battere.