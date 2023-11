La comunità di Controne piange la scomparsa di Padre Filippo Aldo Catalano

Addio a Filippo Aldo Catalano. Il frate cappuccino, tanto amato dai contronesi, è venuto a mancare oggi, 9 novembre. Nella sua vita dedicata alla fede è stato un sacerdote dotto e mite, così lo descrivono le tante persone che lo hanno ricordato con affetto.

Chi era padre Filippo Aldo Catalano

Padre Filippo è stato per oltre 70 anni il punto di riferimento, il confessore e la guida spirituale per migliaia di fedeli.

I frati Cappuccini celebreranno una messa in suo suffragio e in segno di ringraziamento per la sua condotta di vita stimabile, domani venerdi alle ore 11.00 presso la chiesa dell’Immacolata di Salerno. La camera ardente è stata allestita presso l’hospice “La casa di Lara” a Salerno.

Sempre domani, alle ore 15:00 la salma di Padre Aldo giungerà presso la Chiesa di San Nicola a Controne dove si terrà la Santa Messa.

La salma sarà tumulata presso il cimitero di Controne.

Il cordoglio

“L’amministrazione comunale di Controne, in questo triste momento, si stringe ai familiari di Padre Filippo Catalano, esimio componente di questa comunità, alla quale ha dato lustro col suo operato” hanno fatto sapere dalla casa comunale del comune alburnino guidato dal sindaco Ettore Poti.