La Calpazio esce sconfitta dal “Canada Cioffi” di Cervinara

Nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza l’Audax Cervinara supera la Calpazio per una rete a zero.

Impalpabile la squadra di mister Santosuosso, dopo l’importante successo con il Sapri.

Primo tempo

Un rientro importante nella Calpazio con Monzo dal primo minuto, soltanto panchina invece per l’altro rientrante Masocco.

Al 3′ prima occasione per i padroni di casa, la conclusione di Pastore viene respinta da Cappa.

Ancora l’estremo difensore capaccese salva qualche minuto più tardi.

Al 19′ è la volta di Iuliano, che viene fermato da un grande intervento di Cappa, il terzo di giornata.

La prima mezz’ora di gioco, complice anche il forte vento è di marca Audax Cervinara.

Il primo ammonito della gara è Maiese, per un fallo su Ricci.

Al 32′ il meritato vantaggio della squadra avellinese con Di Costanzo, che con un gran sinistro da fuori porta avanti i suoi.

Non succede praticamente più nulla, così dopo un minuto di recupero le due squadre tornano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Anche nella seconda frazione la prima occasione è per il Cervinara. Al 7′ è Furno che ci prova ben due volte, la prima conclusione è respinta dal portiere poi sulla seconda opportunità spara alla stelle.

Il primo cambio al minuto numero undici con Borsa al posto di Rekik nella Calpazio. Al quarto d’ora prima ammonizione anche per i padroni di casa con Iuliano. Lo stesso calciatore ci prova al 18′ senza però impensierire gli ospiti.

Due minuti più tardi è la Calpazio a sfiorare il pari con il tiro da fuori di Magliano, risponde presente D’Andrea che mette in angolo, il primo dell’incontro per i granata.

Primi cambi anche per l’Audax, fuori Iuliano e Pastore al loro posto Echarri e Nazzaro, mentre viene ammonito anche Cioffi.

Al 34′ ancora Di Costanzo calcia centrale dopo un buon suggerimento di un compagno.

Non bastano nemmeno gli ingressi di Masocco e Mastrogiacomo per cambiare il copione del match.

Dopo cinque di recupero, nell’ultimo minuto contatto dubbio su Borsa in area di rigore, l’arbitro Copelli dice che può bastare così