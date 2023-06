Successi per la danza per il giovane cilentano, Kevin Pacente

Kevin Pacente giovane di Laurino è riuscito a salire sul gradino più alto del podio al campionato italiano di Rimini. Il ragazzo laurinese si è distinto in varie discipline: cha cha cha, samba, rumba e jive.

Un importante risultato per il giovane cilentano che ha all’attivo già diversi importanti successi nella danza. Il risultato delle scorse settimane conferma la sua ascesa in varie discipline.

Una grande passione

Kevin Pacente si è affacciato al mondo della danza quando aveva tre anni. E’ subito esplosa in lui una forte passione, che lo ha portato a esprimere un forte impegno e una grande dedizione.

Tutto ciò unito a un talento cristallino ha portato sempre a grandi risultati, infatti questo non è il primo titolo in bacheca. Il papà di Kevin ha espresso il suo orgoglio e ci ha tenuto ringraziare il maestro Piano Alessandro della scuola Alex Dance di Battipaglia, che ha seguito la formazione del ballerino in questi anni.

La scuola Alex Dance

Il maestro Alessandro Piano ha ottenuto diversi successi successi in carriera e fa parte del club azzurro con l’agropolese Giusy Comunale.

Un impegno all’insegnamento che va oltre la danza e che si concentra anche sugli aspetti educativi. Infatti, dopo una gara a Salerno il 5 giugno, ci ha tenuto a ribadire ai sui ragazzi che la danza è un’arte e che come tale deve trasmettere gioia e serenità, dunque che non può essere una disciplina legata solo alla ricerca del risultato.