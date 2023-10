Karate e Lotta: successi per gli atleti di Cilento e Diano

Nel weekend autunnale di metà ottobre presso il Pala “Mazzola” di Taranto si sono svolti i Campionati Italiani Master di Karate F.I.J.L.K.A.M. Presente l’atleta salernitana Aurora Minelli tesserata presso il Dojo Poseidon di Capaccio Paestum diretto dal maestro Ferdinando Polito. La karateka ha vinto la medaglia d’oro nella specialità Kumite (combattimento) ottenendo così il titolo di campionessa italiana nella categoria +61kg. Inoltre si è distinta anche nella specialità Kata (forme) con il titolo di vice campionessa italiana ottenendo una fantastica medaglia d’argento.

Successi per la New Kodokan

Ma è stato un weekend fortunato per gli atleti del territorio poiché ancora un volta anche i lottatori della New Kodokan, di Pietro Amendola, hanno portato a casa ottime prestazioni nei due giorni di gare ai Campionati Italiani di Lotta Olimpica giovanili con ben 4 medaglie di cui due con il Titolo di Campione D’Italia con Nazar Parasyuk nei 54kg di Atena Lucana e Alessio Landi, nei 61 kg di Sacco.

Secondo posto per Antonio Pio Marmo, di Sant’Arsenio, negli 85 kg di Sant’Arsenio e Chantal Potenza, di Potenza, nei 42 kg.

Ottimo quarto posto per Vincenzo Mastroberti di Polla, il quale pur vincendo 2 incontri non riesce a portare a casa la medaglia. Più che positive anche le prove, seppur prive di medaglia, di Giuseppe Morena di Atena Lucana, Giuseppe Marino di Sala Consilina e Mattia De Paola di Teggiano. Grazie ai risultati ottenuti da tutti i lottatori, la New Kodokan è la società Vice Campione D’Italia 2023 nella Lotta Olimpica ad un solo punto dalla vincitrice.