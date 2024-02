“JazzinLaurino”, l’evento di punta dell’estate laurinese, punta sempre più in alto e per l’edizione 2024 ci sono delle grandi novità in cantiere.

Ad annunciarlo il sindaco Romano Gregorio che ha svelato, in anteprima, alcuni aspetti della prossima edizione della kermesse che, puntualmente, trasforma il borgo cilentano in una cittadella della musica.