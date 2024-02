Incidente ad Aquara: 14enne traferito in ospedale in codice rosso

È stato trasportato presso l’ospedale di Roccadaspide in codice rosso, un 14enne di Pontecagnano Faiano, che questa mattina ha avuto un brutto incidente in località Ponte Calore, nel comune di Aquara.

L’incidente

Il ragazzo si trovava da solo a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Lancia Y.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 del Soccorso Valcalore – postazione Bellosguardo – Roccadaspide, che hanno soccorso il giovane.

Il trasferimento in ospedale

Il quattordicenne avrebbe riportato dei traumi in diverse parti del corpo.

Presso l’ospedale di Roccadaspide sono giunti i familiari del giovane che è rimasto sempre cosciente.