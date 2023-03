Inaugurata la nuova palestra comunale di Roccagloriosa: un centro di aggregazione per tutte le generazioni

La nuova palestra comunale di Roccagloriosa è finalmente realtà: dopo anni di inutilizzo, l’edificio situato nel cuore della frazione Acquavena è stato riqualificato e dotato di attrezzature all’avanguardia. L’inaugurazione ufficiale della struttura si è svolta sabato mattina, alla presenza del sindaco Giuseppe Balbi, dell’amministrazione comunale e di numerosi cittadini.

Il taglio del nastro

La cerimonia di inaugurazione ha visto anche la partecipazione dei parroci della Comunità don Emanuele Cammarano e don Giuseppe Marotta, del consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, del presidente della sezione C.A.I. Monte Bulgheria Giuseppe Sorrentino e degli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado di Roccagloriosa.

La nuova palestra di Roccagloriosa

La palestra è stata concepita per diventare un centro di aggregazione per tutte le generazioni, offrendo la possibilità di praticare molteplici discipline contemporaneamente. Inoltre, la struttura ospita anche una parete per l’arrampicata sportiva. Secondo l’amministrazione, la palestra sarà anche a servizio delle scuole per la pratica dell’educazione motoria.

Il progetto della nuova palestra comunale è stato fortemente voluto dal sindaco e dall’amministrazione comunale di Roccagloriosa, ed è stato realizzato grazie all’intervento dell’istituto del Credito Sportivo. Durante la cerimonia di inaugurazione, il pubblico ha avuto la possibilità di apprezzare anche una dimostrazione di arrampicata ad opera degli istruttori della sezione C.A.I. Monte Bulgheria.

In definitiva, la nuova palestra comunale rappresenta un’importante conquista per la comunità di Roccagloriosa. Ora i cittadini possono contare su una struttura moderna e funzionale per la pratica di attività sportive e motorie. Grazie alla sua attrezzatura all’avanguardia, la palestra rappresenta una risorsa importante per la promozione della salute e del benessere della popolazione locale.