Cilento: Comuni puntano a fondi per impianti sportivi

Nei giorni scorsi è scaduto il termine per candidare progetti al bando Sport e Periferie. I fondi, messi a disposizione dal Governo e dal Coni, servono per completare o realizzare impianti sportivi di aree periferiche. Diversi i comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che hanno scelto di candidare opere a finanziamento. Nell’area sud, tra i comuni che hanno chiesto fondi ci sono Roccagloriosa, Santa Marina, Celle di Bulgheria, Alfano e Torre Orsaia.

Il primo comune ha presentato una proposta progettuale la rifunzionalizzazione del centro sportivo comunale. Il costo delle opere è di poco inferiore ai 700mila euro.

Santa Marina, invece, ha l’obiettivo di completare le aree esterne agli impianti sportivi Polivalenti siti a Policastro Bussentino. Gli stessi sono già stati oggetti di altri progetti programmati dall’amministrazione comunale guidata da Giovanni Fortunato.

In questo caso le opere avrebbero un costo di 700mila euro. Stessa cifra è stata richiesta dal Comune di Torre Orsaia: l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Vicino ha previsto la costruzione di una palestra comunale.

Celle di Bulgheria ha approvato un progetto per il completamento e l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’impianto di località Jacolina. Non solo: l’esecutivo Marotta, infatti, vuole anche abbattere le barriere architettoniche per favorire l’integrazione nello sport tra disabili e giovani, prevenendo il disagio giovanile.

Infine Alfano: l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elena Anna Gerardo, punta su tennis e padel; uno sport, quest’ultimo, in grande diffusione. Nel Cilento un impianto per questo sport è stato realizzato solo a Ceraso. Le opere verrebbero realizzate in località Calanne. Costo delle opere circa 585mila euro.