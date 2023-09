Impennata di casi Covid in regione Campania superati i mille contagi in un giorno, non succedeva da tempo una situazione simile: spaventa la variante Eris. Il monito del presidente della Campania e di tornare a utilizzare le mascherine. Una situazione che preoccupa anche le sigle sindacali della provincia salernitana che nei giorni scorsi ha invitato la direzione strategica dell’Asl di Salerno a rivalutare con urgenza la riorganizzazione dell’offerta sanitaria.

Per la precisione, nella giornata di ieri, sono stati 1.096 i nuovi casi, a fronte di 5.821 tamponi analizzati (tra molecolari e antigenici); il tasso di positività – il rapporto tra i positivi e i tamponi complessivamente analizzati – è del 18,83%. Negli ospedali della regione, a causa del Covid-19, sono ricoverati 96 pazienti: 3 di questi sono in Terapia Intensiva, mentre gli altri 93 nei reparti di degenza ordinaria.

A fare il punto della situazione è la dottoressa Rosa Lampasona, che ha guidato il reparto covid dell’ospedale di Agropoli durante l’emergenza.