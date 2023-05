Ospedale di Agropoli, chiuso il reparto covid. Ecco il futuro del presidio sanitario

Il reparto covid dell’ospedale civile di Agropoli ha ufficialmente chiuso i battenti. Ieri l’ultimo atto della struttura aperta per fronteggiare l’emergenza pandemica nel 2020. Ieri, come disposto dal direttore sanitario del Dea di Vallo della Lucania – Agropoli, Adriano De Vita, il reparto ha cessato la sua attività. Negli ospedali del territorio verranno allestisti appositi spazi per poter ospitare i pazienti affetti da coronavirus e che necessitano di cure ospedaliere.

L’importanza del reparto covid dell’ospedale di Agrpoli

L’ospedale civile di Agropoli durante l’emergenza sanitaria, ha avuto un ruolo fondamentale essendo un punto di riferimento per tutta la Campania. Era stato dotato dei reparti di degenza, terapia intensiva e subintensiva, nonché di sale operatorie.

Un investimento notevole da parte della Regione che si sperava servisse a dare un nuovo futuro alla struttura. Così al momento non è: il tanto auspicato reinserimento nella rete dell’emergenza del presidio di via Pio X, nonché l’attivazione dei reparti necessari, resta un’ipotesi remota.

Il futuro

Al momento, infatti, resta attivo un punto di primo soccorso. Presente anche una postazione per effettuare le terapie monoclonali. Manca però un medico rianimatore, l’unico presente è a disposizione del 118.

Una visita del direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, è servita per sgomberare un po’ di nubi sul futuro del presidio.

Si è ipotizzata, infatti, l’apertura di tre reparti con 120 posti letto (medicina generale, lungodegenza e riabilitazione). Prevista anche l’installazione di una camera iperbarica.

Per ora, però, si resta nel campo delle ipotesi. Nell’immediato, infatti, saranno 40 i posti letto disponibili tra medicina e lungodegenza che dovrebbero aprire i battenti il primo giugno.

Non si conoscono ancora i medici che dovranno prendere servizio, ma l’Asl in questi giorni ha pubblicato la graduatoria del concorso di Medicina Interna; 30 i posti da assegnare in tutta la regione Campania, tra cui Agropoli.