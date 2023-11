Il progetto IntraCilento presentato a Ceraso

A Ceraso si è tenuto l’incontro promosso dall’Associazione delle Aree Interne del Cilento e denominato “IntraCilento, uno strumento per il territorio e le imprese turistiche”.

IntraCilento è il portale che ha messo in rete ben 500 km di percorsi sentieristici, che attraversano 29 comuni cilentani per un’area vasta quasi 1.000 km2 di natura incontaminata.



Ne hanno discusso Aniello Crocamo, sindaco di Ceraso; Antonio Cerullo, vicesindaco di Ceraso; Girolamo Auricchio, presidente delle Associazione Aree Interne del Cilento Interno; Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia; Antonio Manzi, vicesindaco di Monteforte Cilento; Luca Cerretani, direttore del Gal Cilento e consigliere provinciale con delega al personale e alle società; Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale con delega al Turismo e Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.



Tanti gli argomenti trattati con lo scopo di fare rete per rilanciare i 29 comuni delle aree interne del Cilento in modo da contenerne lo spopolamento e creare opportunità.