IntraCilento fa tappa a Ceraso: un workshop sulle strategie di incoming turistico del Cilento

A Ceraso il prossimo 25 novembre 2023 alle ore 10.30 nella splendida cornice di Palazzo Di Lorenzo, IntraCilento affronta la fase di Incoming turistico con un workshop dal titolo “IntraCilento, uno strumento per il territorio e le imprese turistiche”. Ne discutono: Aniello Crocamo, Sindaco di Ceraso; Antonio Cerullo, Vicesindaco di Ceraso; Girolamo Auricchio, Presidente Area Interna Cilento Interno; Adriano De Vita, Sindaco Novi Velia; Antonio Manzi, Vicesindaco Monteforte Cilento; Carmine Laurito, Sindaco di Cannalonga, Presidente Comunità Montana Gelbison Cervati e vicepresidente Area Interna “Cilento Interno”; Luca Cerretani, Direttore Gal Cilento e Consigliere Provinciale con delega al personale e alle società; Pasquale Sorrentino, Consigliere Provinciale con delega al Turismo; Giuseppe Coccorullo, Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Modera: Nicola Nicoletti, giornalista. Interverranno imprenditori turistici, tour operator e associazioni del territorio.

Un’opportunità per chi desidera lavorare in questo mondo

Far conoscere un’area quasi del tutto misconosciuta al grande pubblico al fine di generare flussi turistici è l’obiettivo principale della campagna di promozione: già oggi grazie agli arrivi e alle presenze nazionali e internazionali che ogni anno si registrano in Cilento, sebbene per lo più lungo la costa, il settore turistico produce la movimentazione sul territorio di milioni di turisti e passeggeri, creando occasioni di sviluppo economico e occupazione. Un’opportunità per chi desidera lavorare in questo mondo: agenzie di viaggi, tour operator, guide escursionistiche e ambientali, ristoranti, attività commerciali, alberghi, agriturismi, B&B, e l’intero indotto collegato.

Percorsi che attraversano 29 comuni

Ma per confezionare un’offerta turistica di incoming reale occorre un’intensa attività di coordinamento da parte degli attori coinvolti, che implica uno sforzo dell’intero territorio. Solo così il posizionamento sul mercato delle piccole comunità del Cilento potrà entrare nei principali circuiti, con ricadute positive anche sull’indotto: agricoltura, food, sport e tempo libero, artigianato, ecc. Il progetto IntraCilento IntraCilento si presenta agli appuntamenti con il mercato con una rete tracciata di ben 500 km di percorsi, che attraversano 29 comuni cilentani per un’area vasta quasi 1.000 km2 di natura incontaminata.

Le info utili

Tutte le informazioni sono fruibili attraverso una piattaforma web e un’app gratuita, (disponibile sugli store IOS e Android) che offrono supporto agli escursionisti e promuovono pacchetti tematici sul Cilento Interno, con suggerimenti e punti di interesse, attraverso la valorizzazione dei paesaggio e gli elementi di attrattività principale: percorsi delle acque, della spiritualità, panoramici e speleologici, con schede tecniche puntuali per la percorribilità a piedi e in mountain bike.

La rete per escursionisti e camminatori è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 per la Strategia Aree Interne.