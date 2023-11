A Ottati e Ceraso gli incontri tematici di IntraCilento per un piano su sentieristica e incoming turistico

IntraCilento, la campagna di promozione del Cilento interno e della sua rete sentieristica, si prepara per un fine mese di importanti appuntamenti. Dopo la presentazione del progetto a Roccadaspide, la presenza al TTG di Rimini e la partecipazione alla BMTA di Paestum con un seguitissimo convegno, è in programma come un nuovo incontro istituzionale su “Valorizzazione della sentieristica del Cilento Interno e coinvolgimento della filiera turistica” che si svolgerà a Ottati il prossimo 18 Novembre 2023 alle ore 17:30 presso l’Aula Consiliare “R. Bamonte” dell’ex Municipio in Via XXIV Maggio.

L’incontro

Alla tavola rotonda parteciperanno Elio Guadagno – Sindaco di Ottati, Martino Luongo – Vicesindaco del Comune di Ottati delegato al Turismo; Girolamo Auricchio Presidente dell’Area Interna “Cilento Interno”, Filippo Ferraro, Sindaco di Corleto Monforte, Gaspare Salamone – Sindaco di Sant’Angelo a Fasanella e Presidente della Comunità Montana Alburni; Pasquale Sorrentino, Consigliere provinciale con delega al turismo e Luca Cerretani, direttore del Gal Cilento e consigliere provinciale con delega al personale e alle società partecipate. Saranno presenti i Sindaci e gli Amministratori Locali dei Comuni della Strategia Nazionale delle Aree Interne “Cilento Interno”.

Appuntamento a Matera

Il 20 e 21 Novembre 2023 invece IntraCilento sarà al Roots Tourism International Exchange di Matera, la borsa internazionale dedicata al turismo di ritorno nella terra d’origine. Saranno giorni all’insegna del networking, della promozione e del business matching tra operatori del settore internazionale, dedicati alla rigenerazione dei borghi antichi e alla creazione di prodotti turistici specifici. L’obiettivo del progetto è migliorare il posizionamento internazionale delle piccole comunità del Cilento e aiutarle a entrare nei principali mercati target, creando le condizioni per nuovi sbocchi commerciali, con ricadute anche sugli altri potenziali settori dell’indotto: agricoltura, food, sport e tempo libero, artigianato che potrebbero risvegliare l’economia dei piccoli territori in via di spopolamento. In un contesto di massima esposizione, il Roots di Matera, richiama buyers e operatori provenienti da tutto il mondo per una Speed Date.

Infine il 24 Novembre 2023 a Ceraso è previsto l’educational con gli operatori turistici e le associazioni escursionistiche del territorio per un momento di networking e scambio di informazioni.

Il progetto IntraCilento

IntraCilento si presenta agli appuntamenti con il mercato con una rete tracciata di ben 500 km di percorsi, che attraversano 29 comuni cilentani per un’area vasta quasi 1.000 km2 di natura incontaminata. Tutte le informazioni sono fruibili attraverso una piattaforma web e un’app gratuita, (disponibile sugli store IOS e Android) che offrono supporto agli escursionisti e promuovono pacchetti tematici sul Cilento Interno, con suggerimenti e punti di interesse, attraverso la valorizzazione dei paesaggio e gli elementi di attrattività principale: percorsi delle acque, della spiritualità, panoramici e speleologici, con schede tecniche puntuali per la percorribilità a piedi e in mountain bike. La rete per escursionisti e camminatori è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 per la Strategia Aree Interne.