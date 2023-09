Il nuovo Anno Scolastico al Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula inizia con un grande successo

L’alunno Donato Barone della classe 4DA (indirizzo Scienze Applicate) ha conquistato la medaglia d’argento alla finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza organizzate dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), che si è svolta a Torino presso il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite . L’alunno del “Pisacane” si è classificato all’11esimo posto nella graduatoria finale (quindi nel blocco dei premiati con le medaglie d’argento) su 100 partecipanti provenienti da tutta Italia, ammessi alla finale. Il Liceo “Pisacane” di Padula è stato l’unico istituto di istruzione superiore della provincia di Salerno, nonché uno dei pochi della Campania, ad accedere alla finale nazionale.

Il percorso di Donato Barone

Ad accompagnare Donato Barone la docente di Informatica del Liceo “Pisacane”, la prof.ssa Chiara Chirichella, che lo ha guidato anche nel percorso. Fondamentali e decisive, per il risultato finale, sono state non solo la passione per l’informatica che l’alunno coltiva da tempo ma anche le competenze maturate nel percorso liceale.

Il percorso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, ha preso il via a dicembre dello scorso anno e si è articolato in una serie di competizioni per favorire e incentivare l’avvicinamento delle studentesse e degli studenti degli Istituti superiori di secondo grado alle problematiche della Cybersicurezza.

La gara

I partecipanti (1000 ammessi alle prove territoriali a fronte di oltre 4mila iscritti) durante tutta la primavera sono stati impegnati in un corso gratuito di formazione con esperti e professionisti del mondo accademico e industriale. Nel corso della finale hanno dovuto affrontare una serie di sfide che, sebbene per gioco, emulavano problematiche reali di sicurezza informatica le cui competenze sono sempre più richieste anche dal mercato del lavoro.

Un plauso è stato espresso dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Marilena Viggiano, sia all’alunno che alla docente per il risultato raggiunto, con l’augurio, a tutti gli studenti del “Pisacane”, di ottenere le stesse soddisfazioni.