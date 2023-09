Il mondo del food&beverage cilentano protagonista all’80esima Mostra del Cinema

Il Festival del Cinema di Venezia è uno degli eventi più attesi ed esclusivi dell’anno. Fra le centinaia di celebrities, spiccano dei volti cilentani che si stanno distinguendo nel mondo food&beverage Dario Tortorella e Pietro Macellaro, ospiti all’ 80ima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Macellaro non è nuovo a questo genere di eventi essendo Maestro pasticcere di fama mondiale con la sua Pasticceria Agricola di Piaggine. Quest’anno, insieme a Igino Massari e gli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana (Apei), sono stati premiati a Venezia ricevendo uno speciale «per la capacità di fare della pasticceria una bandiera dell’eccellenza italiana nel mondo, esattamente come il cinema, unendo contemporaneità e tradizione con coraggio, curiosità e innovazione» come riporta il Corriere della Sera.

Quanto Cilento in laguna

A conclusione della cena di gala, i maestri pasticceri, hanno servito un panettone di circa 15 chili, dove uno è servito solo per la decorazione di pasta di zucchero. Dario Tortorella, invece, ha iniziato da poco ad eccellere a livello nazionale con il suo lavoro di bartender, raccogliendo diversi successi, frutto di un lavoro di perfezionamento iniziato anni fa. Oggi è a Venezia come Bartendere of the year 2023 per Campari.

Soddisfazione e orgoglio

Grandi soddisfazioni per il nostro territorio cilentano che non smette mai di stupirci. Sicuramente ci saranno anche altre personalità cilentane, quindi se le avete notate segnalatecele.