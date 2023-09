È cilentana la miglior sommelier della Campania

Durante la finale della competizione AIS, grandi prove svolte dai tre finalisti per il miglior Sommelier della Campania. La vincitrice è cilentana e porta in alto la delegazione Cilento e Vallo di Diano. Stella Marotta della Delegazione AIS Cilento e Vallo di Diano è il Miglior Sommelier della Campania 2023. Si conclude così una giornata ricca di emozioni, iniziata prima con le fasi a eliminazione, presso l’azienda vitivinicola Bosco de’ Medici tra i 12 sommelier iscritti alla gara, e proseguita in serata nello splendido scenario del Parco Archeologico di Pompei nell’ambito della manifestazione “Pompei, dell’Antichità della Vitae e del Vino”, con i tre finalisti – Pasquale Esposito, Stella Marotta e Angela Miccio – che si sono sfidati tra prove di degustazione, abbinamento decantazione, e di comunicazione sul palco allestito all’interno del Quadriportico dei Teatri.

Ecco chi è Stella Marotta

Stella Marotta si è laureata in scienza della comunicazione, mater in economia import – esportassistente commerciale estero (sales export assistant ) per la cantina Cinque Segni Sommelier e degustatore ufficiale AIS.Maria Sarnataro, Delegata AIS Cilento e Vallo di Diano, è molto soddisfatta del risultato ottenuto.

Parole di soddisfazione da parte della vincitrice

“Sono molto contenta di questo risultato per Stella ma anche per la nostra delegazione, attualmente nel gruppo di delegazione ci sono molti giovani che hanno voglia di crescere e di mettersi in prova, hanno legato molto tra di loro anche grazie alle tante attività organizzate per loro, tra cui tante visite aziendali per conoscere i produttori e il territorio. Devo ringraziare il Presidente Tommaso Luongo per aver creato un percorso di Scuola Concorso capitanata da Luca Matarazzo. Questo percorso non solo ha migliorato la preparazione dei partecipanti ma ha creato anche tra di loro un clima di sana competizione, orgogliosi di dimostrare la loro passione per il vino”.

Una giuria tecnica molto importante

Il Presidente Stefano Berzi Miglior Sommelier d’Italia 2021, dalla giornalista; Barbara Guerra co-curatrice 50 TOP Pizza e 50 TOP Italy; Franco De Luca responsabile didattica AIS Campania; Mauro Moragas già vincitore del Concorso Miglior Sommelier della Campania nel 2021 e Luca Matarazzo, giornalista e responsabile Area Concorsi AIS Campania.Un plauso a tutti i 12 partecipanti per la voglia di confrontarsi e il senso di appartenenza all’Associazione: Angela Miccio, Stella Marotta, Pasquale Esposito, Ivan Mendana Fernandez, Angela Tosi, Davide Romanelli, Carmela Scarano, Ciro D’Apice, Maria Rosaria Di Nola,