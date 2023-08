Il meglio del cantautorato partenopeo contemporaneo ad Albanella

Giunto alla sua diciassettesima edizione, il prestigioso Premio Botteghe d’Autore, con il patrocinio del Comune di Albanella, si prepara a illuminare la scena musicale. L’evento si configura come una vetrina unica per la promozione e la valorizzazione della canzone d’autore, riservando uno spazio speciale agli artisti emergenti e a coloro che ancora non godono della fama che meritano.

Una Notte Magica nel Cuore di Albanella

L’incantevole piazza Cavalieri di Vittorio Veneto di Albanella si prepara a ospitare un’indimenticabile serata musicale, a partire dalle ore 21:00. Undici talentuosi artisti saliranno sul palco per contendersi il prestigioso premio. Questa affascinante location sarà il teatro di emozioni, note e storie raccontate attraverso la musica, dando vita a un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

Il Palco per gli Artisti: Chi Sono i Finalisti

Il palco sarà illuminato da undici stelle in ascesa, ciascuna portatrice di unicità e talento. Tra i finalisti, troviamo artisti provenienti da diverse parti d’Italia: Candeo da Milano, carlomanzo da Montecorvino Pugliano (SA), Edoardo Chiesa da Varazze (SV), Fra’ Sorrentino da Marino (RM), Francesco Lettieri da Napoli, Helle da Bologna, Lorenzo Lepore da Roma, LUK da Napoli, Miriam Ricordi da Pescara, Olivia XX da Civita Castellana (VT) e VIMINI da Roma. Questi talentuosi artisti rappresentano la variegata gamma di voci e stili presenti nel panorama musicale contemporaneo.

Un Futuro Radioso per i Vincitori

Il direttore artistico del premio, Ivan Rufo, sottolinea l’importanza di questa piattaforma nella scoperta di nuovi talenti. “Anche quest’anno è stato difficile selezionare la rosa dei finalisti”, afferma Rufo. Dal gruppo selezionato, emergerà il vincitore che avrà l’opportunità di essere ospite d’onore alla prossima edizione di Music for Change, un evento organizzato da Musica Contro le Mafie. Un ulteriore riconoscimento attenderà uno dei finalisti, grazie alla collaborazione con l’etichetta etica Isola Tobia Label, offrendo servizi preziosi per la crescita artistica.

Un Passato di Successi

Le edizioni precedenti del premio hanno contribuito a far emergere talenti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Nomi come Avincola (Sanremo 2021), Gabriella Martinelli (Sanremo 2020), Mirkoeilcane (Sanremo 2018 e vincitore della Targa Tenco Miglior Canzone dell’anno 2018), Claudia Crabuzza (Targa Tenco Migliore album in dialetto 2019), e Francesca Incudine (Targa Tenco Migliore album in dialetto 2018) sono solo alcune delle stelle che hanno brillato nelle edizioni passate.

Chiusura in Bellezza con Grandi Artisti

Per concludere in bellezza questa serata dedicata alla musica d’autore, alcuni tra i più interessanti artisti del panorama musicale partenopeo si esibiranno sul palco. Tra di loro, troviamo Francesco Di Bella, leader dei 24 Grana; Gnut, versatile cantautore, chitarrista e compositore di colonne sonore; Dario Sansone, voce dei Foja, noto anche come cantautore e regista cinematografico; infine Giovanni Block, vincitore di Musicultura, artista poliedrico che ha sempre saputo coniugare la musica e il teatro.