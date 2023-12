Il Forum dei giovani di Agropoli e l’Associazione Cilento Youth Union insieme per un workshop creativo con protagonista il teatro

Il Forum dei Giovani di Agropoli, in collaborazione con l’Associazione Cilento Youth Union, ha dato vita ad un workshop creativo finalizzato ad utilizzare il teatro come mezzo e strumento utile a coltivare le proprie capacità di adattamento al cambiamento. L’iniziativa, si terrà oggi, mercoledì 13 alle ore 17:00, presso la sede in Via Pio X, ad Agropoli. Per l’occasione, i partecipanti cilentani che hanno preso parte ad un’esperienza Erasmus in Bulgaria, presenteranno le loro testimonianze e mostreranno alcune dinamiche di gruppo apprese durante il progetto denominato “Adaptability and Creativity through Theater”

Il teatro al centro

Elemento fondamentale di questo progetto è per l’appunto il teatro che è stato utilizzato come veicolo per esplorare e raccontare le proprie emozioni, creando fiducia tra tutti i partecipanti. Un alternativo e più inclusivo metodo per relazionarsi, vivendo un’esperienza unica che possa trasformare ogni individuo in gruppo coeso.

Il workshop

L’obiettivo del workshop, rientrante nel più ampio progetto “Officina Europa CIlentus”, è proprio quello di condividere le proprie storie in maniera coinvolgente e dinamica, insegnando ad accogliere i fallimenti, le proprie paure e debolezze, sviluppando una certa empatia. Si utilizzerà il teatro come mezzo creare fiducia tra i partecipanti.