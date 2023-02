Il Centro trasfusionale dell’ospedale di Polla ha un nuovo responsabile

E’ Marcello D’Onofrio il nuovo responsabile dell’Unità di Raccolta e Articolazione Organizzativa di Medicina Trasfusionale dell’ospedale di Polla. La nomina è avvenuta da parte del Direttore Generale dell’Asl Salerno.

La nuova nomina

Il centro trasfusionale dell’ospedale di Polla, quale struttura semplice, è in collegamento “con l’Unità di Medicina Trasfusionale del presidio di Battipaglia” il cui Direttore, ha proposto per il conferimento dell’incarico di Responsabile del centro trasfusionale di Polla proprio il dottor D’Onofrio, essendo, si legge sul documento “unico dirigente medico dipendente in servizio ed in possesso della prevista anzianità di servizio nella specialità e della necessaria esperienza, per il conferimento dell’incarico”.

Il centro trasfusionale

Un centro trasfusionale è una struttura importante per ogni presidio sanitario perché specializzata nell’effettuare raccolta, conservazione e distribuzione di sangue e dei suoi componenti (come piastrine, plasma, globuli rossi) per le trasfusioni.

Il sangue, del resto, è un bene prezioso e indispensabile per salvare vite umane in molte situazioni cliniche, come in caso di interventi chirurgici, incidenti stradali, malattie ematiche, traumi gravi, e molto altro ancora. Pertanto, i centri trasfusionali hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la qualità del sangue donato, attraverso rigorosi controlli per evitare eventuali trasmissioni di malattie infettive o incompatibilità tra donatore e ricevente.

I centri trasfusionali svolgono anche un importante ruolo nella promozione della donazione di sangue, organizzando campagne di sensibilizzazione e attività di raccolta del sangue presso le comunità locali.