I Re Magi arrivano dal mare: ecco l’iniziativa della Lega Navale

Oggi, 5 gennaio, la città di Salerno si prepara ad accogliere l’Epifania con un evento straordinario organizzato dalla Lega Navale Italiana. Presso il suggestivo scenario del porto Masuccio Salernitano, in piazza della Concordia, un’atmosfera di gioia e bellezza avvolgerà residenti e visitatori in occasione della manifestazione che celebra la visita dei Re Magi dal mare.

L’iniziativa

L’appuntamento è fissato per le ore 18, quando i Re Magi, provenienti dalle acque cristalline del Mar Tirreno, faranno il loro ingresso nella città accompagnati dai melodiosi cori natalizi del gruppo Daltrocanto. Una processione suggestiva che si snoderà attraverso le vie del porto, creando un’emozionante coreografia di luci e colori. Il percorso dei Re Magi li condurrà verso il presepe allestito con cura presso la sede della Lega Navale, dove, tra scenografie suggestive e dettagli curati, si potrà rivivere la magia della Natività. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica, tra la sacralità del momento e la bellezza delle rappresentazioni artistiche.

Doni per tutti i bambini presenti

Ma l’Epifania a Salerno non sarà solo contemplazione, poiché la generosità dei Re Magi si concretizzerà in doni destinati a tutti i bambini presenti. La partecipazione annunciata di un numeroso pubblico, composto da famiglie e curiosi, rende l’evento ancora più speciale, regalando un sorriso a ogni piccolo partecipante.

Tra storia e tradizione

Il legame tra tradizione e modernità si fonde in questo evento, che unisce la suggestione della manifestazione religiosa all’intrattenimento per le famiglie. La Lega Navale Italiana dimostra ancora una volta la sua capacità di organizzare eventi che celebrano la bellezza del territorio e la ricchezza delle tradizioni locali.

L’Epifania a Salerno si presenta dunque come un’occasione imperdibile per vivere la magia dell’arrivo dei Re Magi in un contesto suggestivo e festoso. Un evento che, attraverso la sua carica emozionale e il suo spirito inclusivo, renderà questa giornata indimenticabile per tutta la comunità.