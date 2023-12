I benefici dello yoga: perché e quando praticarlo

Lo yoga è spesso considerato una sorta di ginnastica dolce, adatta a chiunque e a qualsiasi età. In effetti gran parte delle discipline yoga sono correlate alla pratica di esercizi fisici, che vanno però svolti tenendo conto delle esigenze del proprio corpo, del respiro e della propria anima. Si tratta di una disciplina antichissima, che coinvolge il corpo e lo spirito, ma che può essere poi declinata in mille modalità diverse: a seconda di chi lo pratica o anche dello stile di yoga che si intende seguire. Varie ricerche hanno dimostrato che la pratica dello yoga fa bene alla salute, soprattutto se tale disciplina viene praticata con grande frequenza.

Si può praticare anche a casa?

Come avviene per qualsiasi tipo di pratica sportiva, vari esercizi derivati dello yoga possono essere svolti comodamente anche a casa. Su Fisiostore sono disponibili tutti gli accessori necessari a questo tipo di esercizi. Anche lo yoga ha però le sue regole e per conoscerne le principali posizioni è bene rivolgersi a un esperto del settore. In Italia sono presenti tantissimi istruttori yoga, così come vere e proprie scuole completamente dedicate a questo tipo di disciplina. Ci sono varie tipologie di yoga, alcune si concentrano più sul gesto atletico, altre sul respiro e altre ancora sulla pratica spirituale correlata a questa antica disciplina. È quindi meglio prima informarsi sui corsi disponibili nella zona in cui si vive, in modo da approcciarsi allo yoga nel modo che si ritiene prediligere. In seguito sarà possibile cominciare a seguire un corso, per poi iniziare la pratica dello yoga anche a casa propria.

Cosa serve

Lo yoga è una disciplina che prevede di eseguire alcune sequenze di movimenti a corpo libero. Per svolgerli con maggiore facilità è importante avere a disposizione un classico tappetino yoga; è importante acquistarne uno appositamente progettato per questa disciplina perché i movimenti tipici dello yoga necessitano di una presa salda sul terreno, garantita da tappetini che non scivolano quando i piedi o le mani poggiano su di essi. Sono anche morbidi e confortevoli, perché la pratica yoga prevede che chi la mette in atto debba cercare di sentirsi nella posizione più confortevole possibile. Per questo sono disponibili anche appositi blocchi in schiuma, leggermente morbidi, che consentono anche a chi è alle prime armi di mantenere alcune posizioni altrimenti impossibili da raggiungere. L’abbigliamento comodo e la disponibilità di una calda coperta nei pressi del tappetino sono spesso prerequisiti importanti.

Perché fa bene

Stiamo parlando di una disciplina che viene praticata da millenni in alcune parti del mondo. Le ricerche che riguardano lo yoga si sono concentrate soprattutto su soggetti con età superiore ai 60 anni, perché in persone di questa età manifesta i maggiori benefici. I dati evidenziano come chi pratica yoga dai 30 ai 90 minuti ogni giorno osserva importanti risultati sul corpo, perché gli esercizi di questa disciplina migliorano la flessibilità, la forza e l’equilibrio, favorendo una maggiore autonomia nei movimenti. Oltre a questo si è notato che chi pratica yoga ha anche una migliore qualità del sonno. Visto che molti esercizi propri dello yoga possono essere eseguiti anche a casa, con il solo ausilio di un sottile tappetino, è evidente che è bene consigliarlo anche a chi non ama in modo particolare svolgere attività fisica.