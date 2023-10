Halloween: origini, storia, tradizioni e idee per un festeggiamento indimenticabile

Halloween, o All Hallows’ Eve, è una festività celtica che si celebra il 31 ottobre. È una festa di origine pagana che segna l’inizio del periodo di Samhain, il capodanno celtico.

Storia di Halloween

Halloween è una festa di origine pagana che si celebrava in Irlanda e in Scozia già nel VII secolo. In origine, era una festa per celebrare la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. I Celti credevano che in questo periodo dell’anno, i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliassero, permettendo agli spiriti dei morti di tornare sulla Terra.

Tradizioni di Halloween

Halloween è una festa ricca di tradizioni e superstizioni. Tra le più comuni, ci sono:

La zucca intagliata: è la tradizione più famosa di Halloween. Le zucche vengono intagliate per creare delle lanterne, chiamate jack-o’-lantern, che sono usate per spaventare gli spiriti maligni.

Il dolcetto o scherzetto: è un gioco che si svolge tra i bambini. I bambini vanno di casa in casa chiedendo dolci, minacciando di fare uno scherzo se non ne ricevono.

I costumi di Halloween: i costumi di Halloween sono un modo per festeggiare la festa e per divertirsi. I costumi possono essere di qualsiasi tipo, ma i più popolari sono quelli di streghe, fantasmi, zombie e mostri.

Come festeggiare Halloween

Halloween è una festa che si può festeggiare in molti modi diversi. Ecco alcuni suggerimenti: