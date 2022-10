Ladri di zucche di Halloween: erano destinate ad una festa per bambini

Rubate 30 zucche di Halloween in piazza a Teggiano. Erano state posizionate sul centrale corso in occasione di una manifestazione per bambini dedicata alla notte più paurosa dell’anno.

Rubate zucche di Halloween: la segnalazione

A denunciare quanto accaduto, su Facebook, Marisa Federico, Assessore del Comune di Teggiano. Ignoti hanno portato via le zucche utilizzate come allestimento per l’evento dal titolo “Dolcetto o scherzetto”.

La manifestazione si terrà comunque, ma l’assessore Federico, ha deciso di denunciare quanto accaduto anche al Comando di Polizia Municipale. “Sicuramente, ha aggiunto l’amministratrice locale, le telecamere ci aiuteranno a scovare l’autore di questo gesto ignobile”.

La festa di Halloween

La notte di Halloween ricorre il 31 ottobre. Benché non si tratta di un evento che affonda le sue radici in Italia ormai è giunto anche nel nostro paese ed ogni anno viene festeggiato anche nelle nostre comunità, soprattutto dai più piccoli.

La festa di Halloween ha origini antichissime rintracciabili in Irlanda. Essa corrisponde a Samhain, il capodanno celtico.

Il nome Halloween (in irlandese Hallow E’en), deriva dalla forma contratta di All Hallows’ Eve, dove Hallow è la parola arcaica inglese che significa Santo: la vigilia di tutti i Santi, quindi.

La festa si è poi diffusa soprattutto negli Stati Uniti d’America e negli ultimi anche anche nel centro e sud Europa.