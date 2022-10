Ponte di Ognissanti, ecco gli eventi in programma nel Cilento

Hai detto ponte di Ognissanti? Ti elenchiamo tre eventi gastronomici nel Cilento che non puoi assolutamente perdere.

Quest’anno godere di qualche giorno di relax ha un sapore diverso, un po’ per il ritorno alla normalità che tanto ci è mancata negli ultimi due anni e un po’ perché, il clima, ci sta dando una grande voglia di approfittare dei raggi di sole che stanno scaldando anche il mese di ottobre.

Gli esperti dicono che anche nel mese di novembre, ci attendono giornate di sole e clima mite, pronti a coniare il termine “novembrata“?!

Ma vediamo gli appuntamenti in programma nel Cilento per questi due giorni di festa.

Ecco quello che puoi fare nel Cilento, gli eventi

A San Mauro Cilento, è in programma la Sagra della castagna, regina dell’autunno, dal 29 ottobre al 1° novembre.

Sarà possibile degustare pietanze della tradizione e prodotti tipici cilentani.

Altra sagra in programma nel Cilento è quella della castagna di Stio dal 29 ottobre al 1° novembre.

Le vie del borgo cilentano saranno piene di stand enogastronomici, tra dolci, caldarroste e prodotti tipici.

Da oggi e fino al 2 novembre, torna come ogni anno, la sagra di Ognissanti ad Omignano Paese.

Dalle ore 19:30 sarà possibile degustare prodotti tipici come lagane e ceci, cavatielli al ragù cilentano, broccoli e salsiccia, la castagna del Montestella, e tantissimi altri cibi tra vino e musica dal vivo.

Dolcetto o scherzetto la tradizionale domanda che ogni bambino pronuncia nel giorno di Halloween.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio in piazza Virgilio di Palinuro dove dalle ore 15.00 l’animazione di Melissa coinvolgerà i più piccoli con musica, truccabimbi e tanto altro.

Organizzata dalla Pro Loco di Palinuro con la collaborazione ed il Patrocinio del Comune di Centola, questa giornata di festa ha coinvolto emotivamente e fattivamente anche tante mamme che hanno realizzato scenografie e gadget artigianali e dolci.

Anche qualche attività commerciale ha dimostrato vicinanza all’evento donando dolci e caramelle.

Domani 1° novembre potrete vivere un’esperienza unica immerso nei boschi nello splendido scenario delle grotte del Bussento, a Morigerati.

L’attività ha una durata di due ore e sono previsti due turni uno alle 10 e l’altro alle 12, la partecipazione ha un costo di €10,00. Per info e prenotazioni 3386819450.

Proseguono, quindi, gli appuntamenti con gli eventi autunnali tra i Borghi del Cilento.

Un buonissimo odore di caldarroste scalda i vicoletti e gli scorci che si popolano di persone, di sorrisi, di buon cibo e divertimento.

Sono già diversi gli eventi gastronomici messi in campo nel Cilento e Diano che hanno riscosso successo, boom di presenze a Salento per la festa della castagna, e ancora c’è fermento a Roccadaspide per la sagra della castagna, così come a San Rufo, Vallo Scalo, Omignano.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta per vivere il giorno di Halloween per i più piccini e gli eventi gastronomici con prodotti tipici e locali.