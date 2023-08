Gromola, ritrovati sacchi con carne andata a male

Anche in piena estate, nonostante la folla di turisti che riempie il litorale capaccese, non si ferma l’azione degli incivili che sporcano la zona infangandone il nome. Nuove segnalazioni di carcasse abbandonate giungono, infatti, da Gromola, dove, tempo fa, aveva fatto scalpore il video del giovane cittadino Diego Grandino, residente proprio nella contrada capaccese, in cui si vedeva un sacco contenente carcasse di animali abbandonate. Le immagini erano davvero scioccanti: le buste con gli animali, probabilmente ovini, in decomposizione, lasciate nell’ambiente, apparivano piene di vermi e tanto nocive per la salubrità della zona.

Il ritrovamento

Ieri un nuovo ritrovamento ha dato conferma del fatto che nei terreni di Gromola, queste persone senza scrupoli, lasciano non solo gli scarti di animali e le carcasse di ovini e bovini morti o macellati, ma non adatti ai fini alimentari, ma anche la carne andata a male.

Buste da congelatore piene di carne, contenute in grandi sacchi di plastica, sono state abbandonate, infatti, sempre nei terreni di Gromola.

Allarme tra i residenti

Un’azione incivile e continua, dunque, dinanzi alle quali i residenti continuano a chiedere la bonifica dell’area, in cui l’aria è diventata irrespirabile, e misure atte a trovare i protagonisti di tali gesti in modo da sanzionarli come previsto dalla legge.