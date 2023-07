Gromola: ancora carcasse di animali e sacchi di rifiuti abbandonati. Ecco i commenti dei cittadini

Sacchi di rifiuti contenenti sfalci e potature lasciati da giorni in via Linora. Mentre in località Gromola di Capaccio Paestum non si placa il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e delle carcasse di animali di allevamento che, specie con il caldo torrido degli ultimi giorni, rendono l’aria irrespirabile e nauseabonda, anche da un’altra zona del territorio capaccese i cittadini segnalano la presenza di numerosi sacchi di rifiuti abbandonati.

“All’ingresso di via Acqua Linora, da oltre quindici giorni, stazionano sacchi contenenti sfalci e quindi materiale pericolosamente infiammabile. Se non vengono ritirati celermente la zona rischia di diventare una discarica a cielo aperto” ha segnalato S.S. rendendo pubbliche le foto dei rifiuti lasciati ai margini della strada.

Segni di inciviltà

In effetti sono tantissimi i sacchi dell’immondizia contenenti scarti di potatura, ma anche altri rifiuti, che ostruiscono la stradina della zona.

I commenti dei residenti

“Chi ha abbandonato i rifiuti lungo la strada si sarebbe potuto servire dell’ufficio di igiene del comune e dell’isola ecologica” ha lamentato un altro residente.

Altri invece hanno puntato il dito contro le persone che cacciano fuori i sacchi dell’immondizia senza però attenersi al calendario della raccolta differenziata del comune, ma anche contro la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti a Capaccio Paestum che, stando a quanto affermato dai residenti, per il ritiro dei rifiuti ingombranti e degli sfalci da potatura impiega, dal momento della richiesta, diversi giorni.