Good bye Summer, il Cilento Outlet saluta l’estate con la sua Notte Bianca 

Un sabato da vivere sino a notte fonda, tra spettacoli, musica e divertimento. Torna in tutta la sua magia la Notte Bianca del Cilento Outlet, tra gli eventi più attesi per la sua capacità di regalare a tutti qualche ora spensierata in un luogo che ha un’atmosfera magica. Se lo scorso anno la Notte Bianca si era colorata dell’allegria delle bolle di sapone, quest’anno il tema scelto è “Good bye Summer” per salutare l’estate nel migliore dei modi (dalle 18.00 alle 23.00).

Come sempre ispirata all’idea di un’indimenticabile shopping experience, anche questa attesissima Notte Bianca sarà l’occasione di regalarsi la qualità dei brand più ambiti a un prezzo accessibile. Ultimo sabato di agosto, prenderanno vita anche gli imperdibili sconti del fuoritutto (il -70% dal prezzo outlet nei negozi che aderiscono all’iniziativa). «La Notte Bianca è una delle nostre iniziative più apprezzate – ricorda Felicita Merlino, center manager. Anche quest’anno abbiamo optato per una formula che piacerà moltissimo a grandi e piccini. Ciò che ci riempie di soddisfazione è la certezza di poter regalare qualche ora di spensieratezza, in una serata che entra a far parte dei ricordi più belli delle famiglie che scelgono di stare con noi».

CILENTO OUTLET

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana. Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo IRGEN ed è gestito dalla Irgen Retail Management, la divisione dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, il Cilento Outlet offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, di intrattenimento e di scoperta del territorio.