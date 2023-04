Gli scout in campo per la pulizia della spiaggia di Trentova e del Lungomare San Marco: l’appuntamento domani

Domani, 16 aprile 2023, si svolgerà un’importante iniziativa a cura del gruppo scout Agesci Agropoli 1 “Bruno Di Luccio”, in collaborazione con il Comune di Agropoli e con numerose organizzazioni locali, tra cui Libera, Legambiente, UDS, Volontari del mare e il Forum dei giovani di Agropoli.

Ecco il programma

La pulizia delle spiagge di Trentova e del lungomare San Marco sarà il fulcro dell’evento intitolato “Scout & co. uniti contro l’inquinamento”, aperto alla cittadinanza e a quanti vorranno partecipare.

L’appuntamento partirà alle ore 9:00 presso piazza Gallo e si protrarrà per l’intera giornata. I partecipanti sono invitati a portare una borraccia e un pranzo al sacco per il consumo durante l’attività. Nel caso in cui le condizioni meteo fossero avverse, l’evento sarà sospeso e rimandato ad una prossima data, che verrà comunicata tempestivamente.

Le finalità

L’iniziativa rappresenta la chiusura di un importante capitolo dedicato all’ambiente da parte del clan/fuoco “Tresino”, che ha visto i giovani scout dell’Agropoli 1 concentrarsi sull’emergenza dell’inquinamento dei mari e delle spiagge del territorio. Il tema è stato approfondito attraverso un’inchiesta che ha coinvolto attivamente la cittadinanza, fino alla proposta di questa iniziativa di sensibilizzazione e coinvolgimento.

Le info utili

Per maggiori informazioni sull’evento e per partecipare, è possibile contattare il referente Rossella Buccino al numero 347 7519501. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e per creare una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela del nostro territorio e delle nostre spiagge.