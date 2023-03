Avviso importante per la pulizia e la manutenzione delle spiagge comunali, ecco come partecipare

L’amministrazione comunale del Comune di Castellabate, retta dal sindaco Marco Rizzo, ha annunciato l’avvio di un’importante indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione delle spiagge comunali.

Questo servizio è di fondamentale importanza per garantire un ambiente sano e accogliente per tutti i turisti e i residenti che frequentano le nostre coste.

Ma come partecipare a questa indagine di mercato?

Tutti i soggetti interessati, ovvero le aziende del settore, dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo, sito in Piazza Lucia, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 marzo 2023. La commissione appositamente nominata valuterà tutte le domande pervenute, selezionando la proposta migliore in base alla qualità dei servizi offerti e alla convenienza economica.

Le finalità

Partecipare a questa indagine di mercato rappresenta un’opportunità imperdibile per le aziende del settore che vogliono ampliare la propria attività e acquisire nuovi clienti. Inoltre, l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione delle spiagge comunali rappresenta un’importante occasione per sostenere e valorizzare il territorio, offrendo un servizio di alta qualità che contribuisca alla salvaguardia del nostro mare e della nostra costa.

L’indagine di mercato rappresenta, infatti, un’importante opportunità per contribuire al miglioramento del territorio, offrendo servizi di alta qualità che rispondano alle esigenze dei turisti e dei residenti.

Grazie alla partecipazione attiva, sarà possibile garantire un ambiente pulito, sicuro e accogliente per tutti coloro che scelgono di trascorrere le proprie vacanze nella città.