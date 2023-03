Castellabate, l’incubo degli automobilisti sta per finire: iniziano i lavori sulla “Via del Mare”

Dopo il forte maltempo dello scorso gennaio, che ha causato la frana di una delle arterie principali del territorio, la “Via del Mare”, l’ex SS 267, e gli innumerevoli disagi per gli automobilisti in coda al semaforo, partono i lavori di messa in sicurezza della strada.

Al via i lavori

Sono stati ufficialmente affidati, alla ditta aggiudicataria, la consegna del cantiere per i lavori di messa in sicurezza e immediato ripristino della strada in località San Gennaro, sulla ex SS267. I tecnici della Provincia di Salerno, accompagnati dal Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, hanno effettuato un sopralluogo per sincerarsi delle condizioni dell’asfalto franato. Sono, ormai, diversi giorni che gli automobilisti devono fare i conti con una coda interminabile al semaforo, creando non pochi malcontenti e disagi.

Velocità nei lavori

Vista l’importanza strategica della strada, anche in vicinanza dell’inizio della stagione turistica, si è stretta una forte collaborazione tra Comune e Provincia per accelerare al massimo la procedura d’appalto di questo intervento. Si punta a risolvere il problema nel minor tempo possibile, al fine di garantire il pieno ripristino della strada, rendendola più sicura e scorrevole.