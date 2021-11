Castellabate: al via il rifacimento dell’asfalto sulla via del Mare

Hanno preso il via i lavori di posa del nuovo manto di asfalto lungo la ex strada statale 267, la via del Mare. Gli interventi riguardano il tratto compreso tra i comuni di Laureana Cilento e Castellabate, dalla Km.ca 10.000 alla Km.ca 16.600.

Una iniziativa importante, avviata dalla provincia di Salerno dopo numerosi solleciti. Da tempo, infatti, nel tratto che collega Agropoli a Santa Maria di Castellabate si segnalano delle criticità dovute alle pessime condizioni dell’asfalto. Questo in più punti presenta buche e avvallamenti.

Gli automobilisti ormai da anni denunciavano queste criticità, che finora erano state risolte soltanto con interventi tampone.

Ora, su sollecitazione anche dell’amministrazione comunale di Castellabate, è in corso questo intervento. Le opere sono destinate a garantire più sicurezza e si aggiungono a quelle in corso nel territorio del Comune di Agropoli per l’istallazione di un impianto di pubblica illuminazione a LED.