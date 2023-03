A Castellabate in vigore una nuova disciplinare ZTL, i dettagli

A Castellabate è pronta una nuova disposizione per quanto riguarda l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane e ai varchi nel porto di San Marco. Presenti anche, aree di sosta riservate ai residenti. Il tutto entrerà in vigore da sabato 1 aprile.

Le nuove disposizioni

Il Comune di Castellabate, ha indetto una nuova disciplinare legata alla delicata tematica della zona a traffico limitato e dei parcheggi riservati ai residenti, che, con l’avvicinarsi della stagione estiva, diventa di primaria importanza per cittadini locali e turisti.

Per accedere alle zone ZTL, alle aree pedonali urbane istituite nelle varie frazioni e per i varchi del porto di San Marco, saranno necessari nuovi pass che dovranno essere richiesti di nuovo. Infatti, i possessori dei vecchi badge e appartenenti alla precedente disciplinare, saranno aboliti. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 aprile 2023 con le seguenti modalità:

dal 1 aprile al 31 maggio , con orario 00:00-24:00 , esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali;

, con orario , esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali; dal 1 giugno al 15 settembre, con orario 00:00-24:00 tutti i giorni.

“Così si risolve il problema dell’elevato afflusso estivo”: le parole del sindaco

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha spiegato il perchè dell’entrata in vigore di questa nuova disciplinare: “Abbiamo approvato un nuovo disciplinare per regolamentare la mobilità sul nostro intero territorio in modo più preciso.

L’obiettivo principale è la risoluzione di tutte quelle problematiche che si verificano soprattutto durante il periodo estivo in cui l’afflusso veicolare è triplicato. Porre delle limitazioni al traffico e alla sosta in alcune zone ad alto valore storico-culturale o maggiormente trafficate nel periodo estivo significa tutelarle e presentarle ai turisti nella modalità più bella e caratteristica, consentendogli di cogliere i dettagli più particolari di ogni singolo scorcio.

Pertanto, abbiamo deciso di riservare delle aree di sosta ai residenti proprio nelle zone dichiarate aree pedonali urbane per venire incontro alle loro esigenze e bisogni. Aspiriamo sì all’apprezzamento e alla soddisfazione dei turisti, ma ancor di più a quella dei nostri cittadini, primi fruitori del nostro territorio in tutto l’anno. L’obiettivo è quella di rendere Castellabate meta turistica da visitare, scoprire ed amare ma anche luogo da vivere tutto l’anno e soprattutto d’estate”.

Anche Raffaele Di Gregorio, consigliere all’Urbanistica, e alla Viabilità, ha dichiarato come ora: “Sono certo che grazie a questo nuovo disciplinare Castellabate sarà più vivibile anche d’estate. L’obiettivo principale è quello di risolvere le tante problematiche legate alla mobilità che si verificano a causa del grande afflusso estivo e venire incontro ai bisogni e alle diverse esigenze sia di turisti che di residenti”