Corso gratuito per l’avvio e la gestione di strutture turistiche alternative: successo di partecipazione a Castellabate

È stato avviato il corso gratuito di formazione per l’avvio e la gestione delle strutture turistiche extra alberghiere. Questa iniziativa ha suscitato grande entusiasmo e partecipazione da parte degli iscritti che, alla fine del percorso formativo di trenta ore, riceveranno un attestato di partecipazione.

L’avvio del corso è stato celebrato alla presenza del sindaco Marco Rizzo e dell’assessore Nicoletta Guariglia. L’evento rappresenta un’importante occasione di crescita e formazione per tanti attuali e aspiranti imprenditori che operano nel settore turistico.

Le finalità

La formazione si concentra sulla creazione e gestione di strutture turistiche alternative agli alberghi tradizionali. In particolare, verranno forniti agli iscritti gli strumenti necessari per avviare e gestire Bed and Breakfast, case vacanze, agriturismi e altre soluzioni di ospitalità.

Il corso offre un’opportunità unica per imparare ad affrontare le sfide del mercato turistico moderno, a partire dall’ideazione e dalla progettazione della propria struttura, fino alla gestione quotidiana delle prenotazioni, dei servizi e dell’esperienza dell’ospite.

L’obiettivo del corso è quello di fornire agli iscritti una formazione completa e pratica, grazie alla presenza di docenti qualificati e a una serie di esercitazioni e simulazioni.

Il corso è stato accolto con grande interesse dalla comunità imprenditoriale locale, rappresentando un’opportunità concreta per la crescita economica del territorio.

Sinergia tra Comune e partner del settore turistico

L’amministrazione comunale, in collaborazione con i partner del settore turistico, si è impegnata a sostenere gli iscritti del corso nella realizzazione dei loro progetti imprenditoriali, fornendo loro l’assistenza e il supporto necessario per la creazione di attività turistiche di successo.

Il corso gratuito di formazione per l’avvio e la gestione delle strutture turistiche extra alberghiere rappresenta un’opportunità di crescita e formazione per tutti coloro che vogliono investire nel settore turistico. Grazie a questo percorso formativo di trenta ore, gli iscritti acquisiranno le competenze necessarie per creare e gestire strutture turistiche di successo, contribuendo allo sviluppo economico e turistico del territorio.